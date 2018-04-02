В ООН заявили, что Россия и США должны вести диалог по вопросам разоружения

ООН, 2 апреля. /ТАСС/. Россия и США должны продолжать диалог в области контроля над вооружениями и предпринимать новые шаги к ядерному разоружению. Об этом заявил в понедельник заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам на открывшейся в штаб-квартире ООН сессии Комиссии ООН по разоружению.

"В феврале генеральный секретарь ООН поздравил Российскую Федерацию и США в связи с сокращением численности стратегических ядерных сил до уровней, предусмотренных Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, - отметил он. - Необходимо, чтобы вслед за этим последовало продолжение диалога и дальнейшие шаги в направлении разоружения. В условиях, когда беспокойство в мире по поводу ядерного оружия достигло самого высокого уровня со времен холодной войны, вопросы разоружения и контроля над вооружениями становятся как никогда актуальными".

В то же время, по словам Маркрама, "в последнее время появились некоторые признаки прогресса в процессе контроля над вооружениями, они указывают на те области, где Комиссия ООН по разоружению могла бы внести свой вклад". "Позитивным сигналом стало то, что КНДР и США намерены провести к маю нынешнего года встречу на высшем уровне, - отметил он. - После переговоров лидера КНДР в Китае появились сообщения о том, что КНДР намерена обсуждать вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, а это - весьма позитивный сигнал".

"Мы надеемся, что это станет началом искреннего диалога об установлении прочного мира и денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнул он.

Комиссия ООН по разоружению была создана по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1952 году для подготовки рекомендаций по вопросам разоружения и наблюдения за выполнением резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в сфере разоружения. Нынешняя сессия Комиссии ООН по разоружению продлится до 20 апреля.