Опрос: число тех, кто одобряет деятельность Трампа на посту президента, выросло до 50%

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Число американцев, одобряющих деятельность Дональда Трампа на посту президента США, достигло 50%. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник итоги опроса исследовательской службы Rasmussen.

По данным организаторов опроса, 50% американцев одобряют деятельность Трампа на посту президента и 49% - не одобряют. По сравнению с итогами опроса, проведенного 28 марта, число тех, кто позитивно оценивает деятельность Трампа, выросло на 5%, а число тех, кто давал ему негативную оценку, сократилось на 4%. В начале года более половины участников опроса (54%) высказывались критически о деятельности действующего американского президента, а позитивную оценку ему давали 44%.

Как отмечает Rasmussen, уровень поддержки Трампа "сейчас выше, чем тот, что был у Барака Обамы на аналогичном этапе пребывания в Белом доме".

Исследовательская служба "Расмуссен" каждые три дня проводит опросы по телефону 1,5 тыс. американцев. Погрешность полученных результатов составляет плюс-минус 2,5%.