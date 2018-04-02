Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: число тех, кто одобряет деятельность Трампа на посту президента, выросло до 50%

Международная панорама
2 апреля, 21:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, апреля. /ТАСС

Еще в начале года более половины участников опроса критически высказывались о деятельности лидера США

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Число американцев, одобряющих деятельность Дональда Трампа на посту президента США, достигло 50%. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник итоги опроса исследовательской службы Rasmussen.

По данным организаторов опроса, 50% американцев одобряют деятельность Трампа на посту президента и 49% - не одобряют. По сравнению с итогами опроса, проведенного 28 марта, число тех, кто позитивно оценивает деятельность Трампа, выросло на 5%, а число тех, кто давал ему негативную оценку, сократилось на 4%. В начале года более половины участников опроса (54%) высказывались критически о деятельности действующего американского президента, а позитивную оценку ему давали 44%.

Как отмечает Rasmussen, уровень поддержки Трампа "сейчас выше, чем тот, что был у Барака Обамы на аналогичном этапе пребывания в Белом доме".

Исследовательская служба "Расмуссен" каждые три дня проводит опросы по телефону 1,5 тыс. американцев. Погрешность полученных результатов составляет плюс-минус 2,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
2
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
3
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
4
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
5
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
6
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости