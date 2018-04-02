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Минюст США рассмотрит экстрадицию Гюлена в связи с убийством Карлова

Международная панорама
2 апреля, 22:38 UTC+3

Уточняется, что итоговое решение об экстрадиции будет принято "на основе фактов и в соответствии с законодательством" Соединенных Штатов

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Фетхуллах Гюлен

Фетхуллах Гюлен

© REUTERS/Charles Mostoller

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты примут решение о возможности экстрадиции лидера "Террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО) Фетхуллаха Гюлена в связи с обвинениями в причастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова, когда правительство Турции предоставит документы по делу.

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Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. Досье

Об этом сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель министерства юстиции США Николь Навас, добавив, что решение будет принято исключительно на базе фактов и в соответствии с американским законодательством.

"Мы рассмотрим любые материалы, которые правительство Турции может предоставить нам на этот счет. Мы будем принимать какое бы то ни было решение об экстрадиции на основе фактов и в соответствии с законодательством США", - ответила она на соответствующий вопрос.

Дополнительные детали она предоставлять отказалась.

Ранее в понедельник телеканал HABERTÜRK сообщил о том, что турецкий суд выдал ордер на арест восьми членов ФЕТО, в том числе ее главаря Гюлена, по обвинению в причастности к убийству Карлова. По данным телеканала, именно Гюлен отдал приказ на убийство Карлова.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову присвоено звание Героя России.

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Персоны
Гюлен, Фетхуллах Карлов, Андрей Геннадьевич
Темы
Убийство российского посла в Анкаре
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