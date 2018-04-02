AFP: Пучдемон обжаловал решение суда, обвинившего его в подстрекательстве к бунту

ТАСС, 2 апреля. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон обжаловал решение испанского суда, обвинившего его в подстрекательстве к бунту. Об этом сообщило в понедельник агентство France-Presse.

По его данным, апелляция была подана еще 28 марта. В качестве причины для отмены решения Верховного суда Испании защита Пучдемона указала, что бунт "предполагает насилие", призывов к которому, по ее мнению, со стороны экс-главы Каталонии не было ни перед, ни во время референдума. Как отмечает агентство, адвокат Пучдемона добавил, что зарегистрированные случаи применения насилия были "изолированными эпизодами", которые не позволяют говорить о разжигании бунта "субъектом, в данном случае - [бывшим] каталонским руководителем".

23 марта Верховный суд Испании обвинил 13 каталонских политиков, в том числе Карлеса Пучдемона, в подстрекательстве к бунту. Дело было заведено в связи с незаконным референдумом по вопросу выхода из состава Испании, организованным 1 октября прошлого года, и провозглашением парламентом автономии независимости 27 октября.

25 марта Пучдемон был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию, где он проживал с октября прошлого года. Участковый суд в немецком городе Ноймюнстер (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) позднее продлил срок содержания под стражей Пучдемона. Теперь органы правосудия будут изучать вопрос его экстрадиции в Испанию. Представитель Генеральной прокуратуры в Шлезвиге сообщил, что от Испании был получен ордер на его арест, но решение об экстрадиции экс-главы каталонского правительства будет принято только после Пасхи, которая в этом году у католиков и лютеран приходится на 1 апреля.

В Испании наказание за подстрекательство к бунту подразумевает лишение свободы сроком до 30 лет.