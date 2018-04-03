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В Перу приведено к присяге новое правительство

Международная панорама
3 апреля, 1:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В должность премьер-министра страны вступил депутат парламента Сесар Вильянуэва

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ТАСС, 3 апреля. Новый кабинет министров Перу приведен к присяге перед зданием Дома правительства - официальной резиденции исполнительной власти, расположенной в центре Лимы. Трансляция торжественного мероприятия в понедельник была доступна в Facebook администрации президента южноамериканской республики.

В должность премьер-министра Перу вступил депутат парламента Сесар Вильянуэва. Он уже руководил правительством с октября 2013 года по февраль 2014-го, когда президентом страны был левоцентрист Ольянта Умала.

Главой МИД стал Нестор Пополисио, который до настоящего момента занимал пост заместителя министра иностранных дел. Ранее он работал послом Перу в Португалии и Колумбии. Министром экономики и финансов был назначен Давид Туэста, до этого работавший в Андской корпорации развития - международной кредитно-финансовой организации Андского сообщества наций (в это объединение входят Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу - прим. ТАСС). Министерство энергетики и горнорудной промышленности возглавил Франсиско Исмодес, который ранее руководил консалтинговой компанией.

23 марта Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял отставку правоцентриста Педро Пабло Кучински с поста президента страны. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте перуанского лидера в связи с подозрениями в коррупции. В должность главы государства вступил Мартин Вискарра, который в администрации Кучински был первым вице-президентом. Он будет занимать высший пост до 2021 года.

Смена власти в Перу произошла всего за несколько дней до проведения в столице этой страны одного из крупнейших региональных форумов. 13-14 апреля в Лиме состоится Саммит Америк - встреча глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран. Как ранее сообщили в Белом доме, в этом форуме намерен принять участие президент США Дональд Трамп. Визит американского лидера в Перу должен стать его первой поездкой в регион в этом статусе.

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Трамп, Дональд Кучински, Педро Пабло
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