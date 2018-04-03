Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WSJ: спецпрокурор США проверяет заявления экс-советника Трампа о встрече с Ассанжем

Международная панорама
3 апреля, 1:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, апреля. /ТАСС

Стоун Роджер в августе 2016 года направил электронное послание еще одному экс-советнику президента, в котором написал, что ужинал с основателем WikiLeaks

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер проводит проверку в связи с заявлениями бывшего советника американского президента Роджера Стоуна о том, что он якобы встречался в 2016 году с главой организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

Смотрите также

Как Россию обвиняли во вмешательстве в дела других государств. Досье

По ее данным, Мюллер, ведущий расследование приписываемого Москве вмешательства в выборы в США, заинтересовался заявлениями Стоуна. Он являлся советником Дональда Трампа в период предвыборной кампании. Как указывает издание, Стоун в августе 2016 года направил электронное послание еще одному экс-советнику нынешнего президента - Сэму Нанбергу, в котором написал: "Прошлым вечером я ужинал с Джулианом Ассанжем".

Как отмечает The Wall Street Journal, Мюллер заинтересовался этим письмом, так как спустя несколько месяцев после его отправки WikiLeaks начала публиковать оказавшуюся в ее распоряжении переписку лиц из окружения Хиллари Клинтон, которая являлась кандидатом в президенты от демократов и главным соперником Трампа на выборах. Власти США утверждают, что документы были украдены и переданы WikiLeaks хакерами, якобы имеющими отношение к РФ.

Стоун в ответ на запрос The Wall Streer Journal сообщил, что его письмо с заявлением о встрече с Ассанжем являлось всего лишь шуткой. "Я никогда не ужинал с господином Ассанжем", - приводит газета слова бывшего советника. Согласно его утверждениям, в означенный вечер он вылетал рейсом из Лос-Анджелеса, то есть никак не мог находиться в Лондоне, чтобы встретиться с главой WikiLeaks.

Ассанж, опасаясь экстрадиции, с 2012 года не покидает пределы посольства Эквадора в британской столице. В WikiLeaks ранее уже отрицали, что Стоун и Ассанж когда-либо вступали в контакт.

Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в марте завершил свое расследование, не найдя ни одного свидетельства сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией. Разбирательство по этому поводу продолжают вести ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Мюллера. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Ассанж, Джулиан Клинтон, Хиллари
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
3
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
4
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
5
Российские дипломаты встретились с Константином Ярошенко в тюрьме в США
6
"Меня стали называть русским Миядзаки..."
7
Минюст США рассмотрит экстрадицию Гюлена в связи с убийством Карлова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости