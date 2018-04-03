WSJ: спецпрокурор США проверяет заявления экс-советника Трампа о встрече с Ассанжем

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер проводит проверку в связи с заявлениями бывшего советника американского президента Роджера Стоуна о том, что он якобы встречался в 2016 году с главой организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Мюллер, ведущий расследование приписываемого Москве вмешательства в выборы в США, заинтересовался заявлениями Стоуна. Он являлся советником Дональда Трампа в период предвыборной кампании. Как указывает издание, Стоун в августе 2016 года направил электронное послание еще одному экс-советнику нынешнего президента - Сэму Нанбергу, в котором написал: "Прошлым вечером я ужинал с Джулианом Ассанжем".

Как отмечает The Wall Street Journal, Мюллер заинтересовался этим письмом, так как спустя несколько месяцев после его отправки WikiLeaks начала публиковать оказавшуюся в ее распоряжении переписку лиц из окружения Хиллари Клинтон, которая являлась кандидатом в президенты от демократов и главным соперником Трампа на выборах. Власти США утверждают, что документы были украдены и переданы WikiLeaks хакерами, якобы имеющими отношение к РФ.

Стоун в ответ на запрос The Wall Streer Journal сообщил, что его письмо с заявлением о встрече с Ассанжем являлось всего лишь шуткой. "Я никогда не ужинал с господином Ассанжем", - приводит газета слова бывшего советника. Согласно его утверждениям, в означенный вечер он вылетал рейсом из Лос-Анджелеса, то есть никак не мог находиться в Лондоне, чтобы встретиться с главой WikiLeaks.

Ассанж, опасаясь экстрадиции, с 2012 года не покидает пределы посольства Эквадора в британской столице. В WikiLeaks ранее уже отрицали, что Стоун и Ассанж когда-либо вступали в контакт.

Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в марте завершил свое расследование, не найдя ни одного свидетельства сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией. Разбирательство по этому поводу продолжают вести ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Мюллера. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.