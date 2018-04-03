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Трамп: демократы в Конгрессе препятствуют утверждению кандидатур на посты в администрации

Международная панорама
3 апреля, 4:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, апреля. /ТАСС

Президент США предположил, что ему может понадобиться много лет для начала работы с предложенными им людьми

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь заявил в понедельник о том, что демократы в Сенате Конгресса США всячески тормозят процесс утверждения выдвинутых им кандидатов на ключевые посты в администрации.

"39% выдвинутых мною кандидатур, в том числе на дипломатические посты в зарубежные страны, до сих пор не утверждены из-за обструкционистской позиции, занимаемой демократами, и задержек, к которым они прибегают. При таких темпах потребуется свыше 7 лет прежде, чем мне будет дозволено начать работать с этими замечательными людьми. Никогда раньше такого не было. Возмутительно!" - отметил он в своем Twitter.

Ранее Трамп подчеркивал, что сложившаяся ситуация с незаполненными должностями в федеральном правительстве - "наихудшая в истории США".

13 марта Трамп объявил о масштабной кадровой перестановке в своей администрации: Рекс Тиллерсон был уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео - нынешнего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Помпео должна будет сменить Джина Хэспел, в настоящее время первый заместитель директора ЦРУ. Кандидатуры Помпео и Хэспел подлежат утверждению Сенатом.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк)
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