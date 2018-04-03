Оглашение вердикта по делу экс-лидера Южной Кореи Пак Кын Хе покажут в прямом телеэфире

СЕУЛ, 3 апреля. /ТАСС/. Вердикт суда по 20 пунктам обвинений, предъявленным бывшему президенту Республики Корея Пак Кын Хе, будет оглашен в прямом телевизионном эфире 6 апреля. Об этом сообщил представитель Центрального суда Сеула, где уже год идет процесс над экс-лидером страны.

"Соответствующее решение принято коллегией из трех судей, рассматривающих дело Пак Кын Хе", - отмечается в сообщении. Это первый подобный случай в истории Южной Кореи, отмечается в документе.

Решение о трансляции было принято, учитывая большой резонанс и общественную важность данного дела, говорится в сообщении. Как ранее сообщал телеканал KBS, что сама Пак Кын Хе вряд ли будет присутствовать в зале суда во время оглашения приговора, выражая таким образом свое несогласие с обвинениями.

Политический скандал вокруг бывшего лидера страны разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на нее со стороны близкой подруги по имени Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет последняя была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне. Кроме того, подруга экс-президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

Утверждалось, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь или как минимум находилась в курсе происходящего. В начале 2017 года Пак Кын Хе была отправлена в отставку в результате импичмента. Прокуратура потребовла для нее 30 лет тюрьмы.

В феврале 2018 года суд признал Чхве Сун Силь виновной по обвинениям в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении властью и приговорил к 20 годам тюрьмы. Она должна выплатить штраф в размере $16,6 млн.