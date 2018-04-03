Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Корабли КНР провели патрулирование в акватории спорных островов в Восточно-Китайском море

Международная панорама
3 апреля, 6:27 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 3, апреля. /ТАСС

Об этом сообщается в заявлении Государственного океанографического управления Китая

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Корабли береговой охраны КНР совершили во вторник патрулирование в акватории спорных островов Дяоюйдао в Восточно-Китайском море. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Государственного океанографического управления Китая.

"Группа кораблей береговой охраны Китая с бортовыми номерами 2307, 2401 и 31241 совершила 3 апреля патрулирование в территориальных водах островов Дяоюйдао", - сообщается в кратком заявлении ведомства.

Спор между Китаем и Японией вокруг островов Дяоюйдао (Сенкаку) обострился после того, как в сентябре 2012 года японское правительство "национализировало" эти острова, что вызвало волну возмущения в китайском обществе и привело к серьезному ухудшению двусторонних отношений. С тех пор корабли КНР регулярно появляются в районе островов и периодически демонстративно заходят в зону, которую Токио считает своими территориальными водами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
2
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
3
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Российские дипломаты встретились с Константином Ярошенко в тюрьме в США
6
Шварценеггер поблагодарил врачей и медсестер за операцию на сердце
7
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости