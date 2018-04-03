Президент Словакии встретится 10 апреля в Сеуле с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином

СЕУЛ, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Словакии Андрей Киска посетит Республику Корея с официальным визитом с 9 по 11 апреля. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Сеуле представитель администрации южнокорейского президента Ким Ый Гём.

"Саммит лидеров двух стран состоится 10 апреля, после чего стороны проведут совместный обед", - сказал он. Ким Ый Гём уточнил, что президент Киска и его южнокорейский визави Мун Чжэ Ин обсудят широкий круг вопросов двусторонних отношений, в том числе экономического и культурного сотрудничества.

Это будет первый визит президента Словакии в Республику Корея после установления дипломатических отношений между двумя странами в 1993 году.

Словакия является важным партнером Сеула в Европе. В этой стране работают около 90 крупных южнокорейских компаний.