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Президент Словакии встретится 10 апреля в Сеуле с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином

Международная панорама
3 апреля, 6:29 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 3, апреля. /ТАСС

Отмечается, что лидеры обсудят широкий круг вопросов двусторонних отношений, в том числе экономического и культурного сотрудничества

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СЕУЛ, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Словакии Андрей Киска посетит Республику Корея с официальным визитом с 9 по 11 апреля. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Сеуле представитель администрации южнокорейского президента Ким Ый Гём.

"Саммит лидеров двух стран состоится 10 апреля, после чего стороны проведут совместный обед", - сказал он. Ким Ый Гём уточнил, что президент Киска и его южнокорейский визави Мун Чжэ Ин обсудят широкий круг вопросов двусторонних отношений, в том числе экономического и культурного сотрудничества.

Это будет первый визит президента Словакии в Республику Корея после установления дипломатических отношений между двумя странами в 1993 году.

Словакия является важным партнером Сеула в Европе. В этой стране работают около 90 крупных южнокорейских компаний.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Киска, Андрей
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