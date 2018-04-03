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ВВС США начинают переброску конвертопланов Osprey на базу в Токио

Международная панорама
3 апреля, 8:18 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 3, апреля. /ТАСС

Агентство Kyodo сообщило, что на основной территории Японии они будут развернуты впервые

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ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Командование ВВС США в Японии объявило во вторник, что в конце нынешней недели на американскую военно-воздушную базу Иокота в черте Токио будут переброшены пять транспортных конвертопланов Osprey CV-22. На основной территории Японии они будут развернуты впервые, сообщило информационное агентство Kyodo.

Как сообщается, в течение нескольких лет число Osprey на базе Иокота будет доведено до десяти. Вместе с ними предполагается перебросить в общей сложности 450 человек, которые будут обслуживать конвертопланы.

В настоящее время на отдаленном южном японском острове Окинава уже находятся 22 Osprey в модификации MV-22 для нужд морской пехоты.

Конвертопланы могут менять направление своих винтов из вертикального в горизонтальное и в зависимости от этого лететь как вертолет или самолет. Osprey способны перевозить от 24 до 32 человек с вооружением на расстояние более 1600 км с крейсерской скоростью свыше 440 км/ч. Они вооружены пулеметом и малокалиберной шестиствольной пушкой. В Японии Osprey заменяют устаревшие военно-транспортные вертолеты CH-46.

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