Посол в Токио: позиция правительства Японии по делу Скрипаля во многом совпадает с РФ

ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Позиция правительства Японии по делу об инциденте с отравлением в Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля во многом совпадает с мнением РФ. Об этом во вторник заявил посол России в Японии Михаил Галузин.

"Точка зрения японского правительства по поводу этого дела имеет ряд общих моментов с российской позицией", - сказал он на пресс-конференции для японских журналистов в диппредставительстве. По его словам, речь в частности идет о том, что "использование химического оружия неприемлемо", а также о "необходимости выяснить обстоятельства" отравления.

Глава МИД Японии Таро Коно 21 марта по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что в деле Скрипаля в первую очередь необходимо выяснить факты. Аналогичную позицию озвучил японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора с главой правительства Великобритании Терезой Мэй 20 марта.

Позиция японских СМИ

По словам Галузина, японские СМИ не доводят до своих читателей информацию о том, что именно лежит в основе позиции России по этому делу.

"Японские СМИ широко освещают эту тему. Тот факт, что российская сторона отрицает свою причастность к этому инциденту, передается японскими СМИ для своих читателей. Тем не менее [информация] о том, что лежит в основе этой позиции, как мне кажется, не достигает японских читателей", - сказал он.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.