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DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.

Международная панорама
3 апреля, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Согласно данным издания, деньги были получены от продажи дома в Великобритании, который принадлежал брату Юлии

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Британский полицейский неподалеку от места в Солсбери, где были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Британский полицейский неподалеку от места в Солсбери, где были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

© Jonathan Brady/PA via AP

ТАСС, 3 апреля. Юлия Скрипаль была отравлена вскоре после получения доступа к тайному счету в размере £150 тыс. (около $185 тыс.). Об этом сообщает во вторник британская газета Daily Mirror.

Эти средства, по данным издания, были получены от продажи дома в Великобритании, который принадлежал брату Юлии - Александру, "скончавшемуся в прошлом году в Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах", а также его супруге Наталье. Она и продала этот дом после смерти мужа. Половину вырученных денег взяла себе, а другую положила на счет в один из российских банков. Сергей Скрипаль, как пишет Daily Mirror, имел доступ к данному счету и предоставил в конце февраля доверенность на распоряжение этими средствами своей дочери.

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4 марта экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.

Официальный Лондон после отравления российских граждан выступил с утверждением, что они были отравлены боевым отравляющим веществом, которое якобы разрабатывалось в РФ. На этом основании британскими властями Москве были предъявлены обвинения в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва приняла ответные шаги, выдворив из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Впоследствии российский МИД потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.

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Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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