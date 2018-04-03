МИД КНР назвал действия России в ответ на высылку дипломатов адекватными

ПЕКИН, 3 апреля. /ТАСС/. Решение российского руководства об экстрадиции представителей дипломатических миссий некоторых западных стран в ответ на массовую высылку дипломатов РФ из США и целого ряда государств Европы было адекватным. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"По делу Скрипаля так и не было достигнуто взаимопонимания различных сторон. Действия России по высылке дипломатов ряда стран в ответ на экстрадицию представителей российских дипломатических миссий в этих государствах носили сбалансированный характер", - отметил дипломат.

По его словам, обвинения в отношении РФ по делу Скрипаля привели к резкому осложнению взаимоотношений между Россией и рядом стран Запада и требуют незамедлительного и четкого обоснования.

"Необходимо срочно выяснить истинные обстоятельства дела Скрипаля и устранить существующие разногласия путем диалога, на равноправной основе взаимного уважения", - заявил дипломат.

Шуан подчеркнул, что в сложившейся ситуации нельзя прибегать к методам и мышлению времен холодной войны.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.