Минобороны Украины одобрило получение от США двух подержанных патрульных катеров

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны Украины одобрило сделку на бесплатное получение от США двух подержанных патрульных катеров при условии оплаты их транспортировки, подготовки экипажей и ряда других сопутствующих расходов. Как сообщила во вторник пресс-служба командования ВМС, речь идет о катерах класса Island, которые строились для береговой охраны США в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века.

По сообщению пресс-службы, Киев в настоящее время ожидает от Вашингтона информации о сроках проведения заключительного этапа переговоров по выработке конкретных условий контракта, в частности стоимости предстоящих расходов, связанных с передачей катеров, а также сроков выполнения работ.

Еще в феврале этого года первый заместитель командующего ВМС Украины Андрей Тарасов сообщал, что его ведомство договорилось с рядом иностранных государств о закупке бывших в употреблении катеров и минного тральщика.

Всего в США было построено 49 катеров класса Island. В настоящее время Пентагон осуществляет их замену на более современные и быстроходные катера класса Sentinel. В результате в 2015 году три катера Island были переданы Пакистану, еще два в минувшему году получила Грузия.

Патрульные катера Island имеют водоизмещение 168 тонн и способны развивать скорость до 29,5 узла. Команда состоит из 16 человек. Катер оснащен 25-мм пушкой и двумя пулеметами.