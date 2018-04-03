СМИ: лидер КНДР не присутствовал на втором концерте южнокорейских артистов в Пхеньяне

СЕУЛ, 3 апреля. /ТАСС/. Артисты из Республики Корея выступили во вторник в Пхеньяне совместно со своими северокорейскими коллегами. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

Второй по счету концерт труппы в составе 160 человек прошел в столичном Дворце спорта имени Чхон Чжу Ёна, вмещающем 12 тысяч зрителей. Несмотря на то, что в этот раз лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на выступлении, в зале не было ни одного свободного места, отмечает агентство.

Ранее в ходе согласования программы северокорейская сторона пошла навстречу пожеланиям гостей с Юга, сократив время выступления артистов из КНДР с тем, чтобы включить в концерт как можно больше южнокорейских номеров.

Первое выступление музыкантов из Республики Корея с программой "Идет весна" прошло в воскресенье в Восточнопхеньянском Большом театре, рассчитанном на 1,5 тысячи зрителей. В нем в том числе принимали участие певец Чо Ён Пхиль, группа Red Velvet и бывшая участница группы "Сонё сидэ" по имени Сохён. На мероприятии присутствовал Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу, родной сестрой Ким Ё Чжон, а также председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Намом.

Это первая поездка южнокорейских артистов в КНДР с 2005 года. Они отправятся на родину 4 апреля.