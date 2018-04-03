Сторонники Киевского патриархата захватили храм УПЦ МП в Ровенской области

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Представители непризнанного Киевского патриархата (УПЦ КП) захватили храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в селе Птичья в Ровенской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Ровенской епархии.

"С грустью сообщаем, что после того, как вечером 2 апреля появилась информация об официальном снятии ареста со Свято-Успенского храма в селе Птичья Дубенского района, сторонники Киевского патриархата захватили храм силой, - говорится в сообщении. - Около 23:50 к храму подъехали машины с бойцами "Айдара" и "Азова" и с их помощью раскольники за считанные минуты вытолкали представителей общины УПЦ (МП) из храма, угрожая оружием".

По данным епархии, на месте происшествия дежурили два наряда полиции, однако они не вмешивались в происходящее.

После 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, в стране обострилось противостояние между Украинской православной церковью Московского патриарха и раскольниками Киевского патриархата, который поддерживают радикальные националисты. Нападения на представителей УПЦ, осквернение и попытки уничтожить церкви Московского патриархата приобрели регулярный характер.

Так, только с начала 2018 года произошло более десяти подобных случаев. От действий вандалов пострадали храмы в Одесской, Сумской, Кировоградской областях, а также украинской столице.