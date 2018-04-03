Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сторонники Киевского патриархата захватили храм УПЦ МП в Ровенской области

Международная панорама
3 апреля, 12:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, апреля. /ТАСС

По данным Ровенской епархии, на месте происшествия дежурили два наряда полиции, однако они не вмешивались в происходящее

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Представители непризнанного Киевского патриархата (УПЦ КП) захватили храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в селе Птичья в Ровенской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Ровенской епархии.

"С грустью сообщаем, что после того, как вечером 2 апреля появилась информация об официальном снятии ареста со Свято-Успенского храма в селе Птичья Дубенского района, сторонники Киевского патриархата захватили храм силой, - говорится в сообщении. - Около 23:50 к храму подъехали машины с бойцами "Айдара" и "Азова" и с их помощью раскольники за считанные минуты вытолкали представителей общины УПЦ (МП) из храма, угрожая оружием".

По данным епархии, на месте происшествия дежурили два наряда полиции, однако они не вмешивались в происходящее.

После 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, в стране обострилось противостояние между Украинской православной церковью Московского патриарха и раскольниками Киевского патриархата, который поддерживают радикальные националисты. Нападения на представителей УПЦ, осквернение и попытки уничтожить церкви Московского патриархата приобрели регулярный характер.

Так, только с начала 2018 года произошло более десяти подобных случаев. От действий вандалов пострадали храмы в Одесской, Сумской, Кировоградской областях, а также украинской столице.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Володин напомнил Латвии о происхождении шуб, в которые не хотят пускать "русскую вошь"
3
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
4
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
5
Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости