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Глава минобороны Китая рассказал о целях посещения Московской конференции по безопасности

Международная панорама
3 апреля, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ отметил, что визит в Россию был согласован с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Китайская делегация прибыла на VII Московскую конференцию по международной безопасности, чтобы дать США знать о тесных связях России и Китая и выразить единую с РФ позицию по международным вопросам. Об этом сообщил во вторник министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ на встрече с главой российского военного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу.

Он поблагодарил российского министра за теплый прием, оказанный делегации в Москве, и рассказал, что это его первый международный визит в качестве главы военного ведомства. По словам Вэй Фэнхэ, визит был согласован с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"В качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших Вооруженных сил укреплять стратегическое взаимодействие", - подчеркнул министр обороны КНР.

"Во-вторых, чтобы поддержать российскую сторону в организации Московской конференции по международной безопасности. Китайская сторона приехала, чтобы американцам дать знать о тесных связях Вооруженных сил Китая и России, особенно в этой ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас", - сказал Вэй Фэнхэ.

"И на международных площадках китайская сторона готова с российской стороной выразить нашу общую озабоченность и единую позицию по важной международной проблематике", - заключил он.

VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля.

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