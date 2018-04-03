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CNN: военные США разработали план переброски десятков военнослужащих в Сирию

Международная панорама
3 апреля, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

По данным телеканала, этот вопрос будет обсуждаться во вторник на заседании Совета национальной безопасности США

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ТАСС, 3 апреля. Военные США разработали план переброски нескольких десятков военнослужащих в Сирию в дополнение к 2 тыс. американских военных. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на официальные источники.

По их данным, Пентагон начал разработку переброски дополнительного контингента войск в Сирию еще до того, как в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может очень скоро свернуть свое присутствие в этой арабской стране. Источники сообщают, что целью увеличения численности контингента является усиление безопасности американских военных, которые уже находятся в Сирии.

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По данным телекомпании, план переброски новых войск в Сирию обсудят во вторник на заседании Совета национальной безопасности США. Источники CNN затрудняются ответить, какое влияние могут иметь на судьбу этого плана высказывания Трампа о скором уходе США из Сирии.

В декабре прошлого года официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что в Сирии находятся приблизительно 2 тыс. американских военнослужащих. Их перебросили в северные районы страны для борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

США также оказывают помощь в борьбе с ИГ группировке "Силы демократической Сирии" (СДС), состоящей в основном из сирийских курдов. Это вызывает недовольство Турции, которая считает, что в состав СДС входят боевики Рабочей партии Курдистана, запрещенной турецкими властями. Турция требует от США вывести своих военнослужащих из сирийского города Манбидж, который находится в руках СДС, однако американская сторона отвечает отказом.

Трамп заявил в четверг, выступая в Ричфилде (штат Огайо), что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома группировки "Исламское государство". В четверг в районе сирийского города Манбидж в результате взрыва самодельной бомбы погибли двое военнослужащих коалиции по борьбе с ИГ во главе США. Один из погибших военных был американцем, другой - британцем.

Соединенные Штаты направляют подкрепление в сирийский город Манбидж, который находится под контролем отрядов "Сил демократической Сирии" (СДС), поддерживаемых Вашингтоном, сообщил в понедельник телеканал Al-Arabiya со ссылкой на собственные местные источники. Около 300 американских военных выдвигаются в Манбидж из региона, расположенного севернее Алеппо.

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