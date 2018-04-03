Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию

ТБИЛИСИ, 3 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о своих планах вернуться на родину. В видеообращении, показанном во вторник в эфире тбилисской телекомпании Rustavi 2, он сказал, что "намерен вернуться в Грузию и вместе со своей командой улучшить социальное положение в стране".

"Власть в Грузии должна смениться уже в текущем году, вслед за президентскими выборами (октябрь - ноябрь 2018 года - прим. ТАСС). Я приеду в Грузию и реализую все намеченные программы вместе с моей командой" - заявил бывший президент Грузии.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2007 года и с января 2008 года до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий, проживал в США и на Украине.

В 2014 году в Грузии против Саакашвили были выдвинуты обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани (2006 год) и растрате госсредств в 2009 - 2012 годах.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его гражданство Грузии. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 12 февраля 2018 года власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, затем он приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе.

Приговор Михаилу Саакашвили

Городской суд Тбилиси 5 января 2018 года заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы, рассмотрев дело об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Саакашвили был признан виновным по статье "Злоупотреблении служебными полномочиями". Формально суд лишил его свободы на четыре года, однако с учетом закона "Об амнистии" срок был сокращен до трех лет. Также Михаилу Саакашвили в течении 1,5 лет запрещено занимать в Грузии должность в госслужбах или в органах местного самоуправления.

По данным следствия, в 2008 году Саакашвили, злоупотребив служебными полномочиями, обещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности МВД помиловать 4 офицеров, осужденных за убийство Гиргвлиани. Затем в обход комиссии по помилованию Саакашвили помиловал 4 офицеров МВД. В последние два года представители МВД Грузии не раз заявляли, что Саакашвили "будет задержан, как только он пересечет госграницу" страны.