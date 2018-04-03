Эксперт: украинские националисты своими протестами давят на власть и готовятся к выборам

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Националистические силы в украинской политике действуют ситуативно, нынешние протесты под их предводительством происходят с целью надавить на центральную власть в стране в преддверии выборов 2019 года. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС во вторник выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Украинская политика - это всегда ситуативность при отсутствии стратегии и идеологической позиции. Поэтому в один момент националисты могут быть с властью, а в другой - создавать кризисы для власти. Сегодняшним маршем они пытаются давить на власть, выступают элементом выпуска пара в обществе, в котором антирейтинг власти - 80%", - считает Бортник.

С другой стороны, по его словам, националисты "ощущают дыхание выборов" в Верховную раду, которые ожидаются в 2019 году, "стараются выторговать себе более высокое место на политическом олимпе". Для этого, пояснил Бортник, они "пытаются перетянуть на свою сторону очень популярную и электорально эффективную социальную проблематику, вопросы тарифов, цен, олигархов, инфляции и т. п., поскольку к ним пришло понимание, что, только апеллируя к гуманитарной политике, навсегда останешься очень узкой социальной нишей, которая не превышает 15-20%".

Бортник отметил, что несмотря на антирейтинг власти и критику ее со стороны националистов, общество не удовлетворено деятельностью последних. "У нас странные националисты: они громят оппонентов власти, независимые медиа, но абсолютно не трогают олигархов, то есть не занимаются тем, чем занимаются классические правые в Европе и во всем мире - не занимаются решением социальных проблем в широком понимании", - отметил он. Поэтому, полагает эксперт, нынешним маршем украинские правые "пытаются снять недопонимание, которое есть у части электората, пытаются пиариться, показывать власти, что националисты еще способны собрать митинги и оказывать давление на власть".

В целом Бортник считает, что на Украине наблюдается некое размывание национализма. "Такие характерные элементы украинского национализма как противостояние с Россией, бескомпромиссная гуманитарная политика стали частью политики власти, партий коалиции, "Батькивщины" Юлии Тимошенко, Радикальной партии Олега Ляшко, поэтому у общества наступает определенное разочарование действиями конкретных лидеров националистических партий - "Свободы", "Национального корпуса", "Правого сектора" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС)". "Недостижение ими декларируемых целей, усталость от конфликта - все это является вызовом и кризисом для националистов", - полагает эксперт, делая вывод, что в связи с этим в зависимости от эффективности электоральной кампании ниша правых на Украине останется ограниченной 20% поддержки.

Во вторник несколько националистических организаций проводят в Киеве марш под названием "За украинское будущее без олигархов". В акции принимают участие несколько тысяч человек.