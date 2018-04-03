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ОЗХО до конца дня может дать ответы на российские вопросы

Международная панорама
3 апреля, 14:28 UTC+3 ГААГА 3, апреля. /ТАСС

Ранее Россия направила организацию список из 13 вопросов по сфабрикованному против нее делу Скрипалей

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ГААГА, 3 апреля. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) до конца дня может дать ответы на вопросы РФ по делу Скрипалей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе организации.

"ОЗХО готовит ответы на вопросы, заданные РФ, - отметили в организации. - Ожидается, что ответы будут направлены к концу сегодняшнего дня".

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Россия 1 апреля направила в ОЗХО список из 13 вопросов по сфабрикованному против нее делу Скрипалей. Соответствующая информация была опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства. В список, в частности, вошло несколько вопросов, касающихся предоставленных Лондоном данных техсекретариату ОЗХО, а именно: направляла ли британская сторона какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию, какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение техсекретариата, а также намерена ли организация поделиться с Россией информацией, которую предоставили британцы. В список вошли и вопросы к самой организации, а именно: кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию, какие специалисты вошли в ее состав, сколько времени они проработали и с кем взаимодействовали.

2 апреля в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия будет делать все возможное для того, чтобы ответы поступили как можно быстрее. Он также выразил надежду, что полученные ответы смогут внести какую-то ясность в ситуацию.

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4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России. На этом основании он обвинил Москву в причастности к инциденту, но российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего РФ предприняла ответные шаги, выдворив из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

26-29 марта в "знак солидарности" с Лондоном США, Канада, Австралия, Франция, Германия и еще ряд европейских государств выслали более 150 российских дипломатов. МИД РФ на прошлой неделе объявил о зеркальных мерах в отношении диппредставительств государств, принявших решение о высылке российских дипломатов.

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