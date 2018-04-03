Начальники Генштабов ВС РФ и Турции провели переговоры перед встречей Путина и Эрдогана

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар провел во вторник в Анкаре встречу с российским коллегой Валерием Герасимовым. Об этом говорится в официальном заявлении турецкого военного ведомства.

Переговоры высокопоставленных военных прошли в закрытом для прессы режиме.

Во вторник в турецкой столице состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Лидеры стран также примут участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня. В среду в Анкаре пройдет трехсторонний саммит Россия - Турция - Иран по сирийскому урегулированию.

Как отмечает агентство Anadolu, в столице были серьезно усилены меры безопасности в аэропорту Эсенбога, вокруг президентского комплекса, а также на дорогах к отелям, в которых остановятся президенты России и Ирана.