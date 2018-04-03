Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров

Международная панорама
3 апреля, 15:11 дата обновления: 3 апреля, 15:50 UTC+3

Сообщается также, что "никаких других самолетов рядом с MH17 на предоставленных изображениях не видно"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Peter Dejong

ГААГА, 3 апреля. /ТАСС/. Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине, пришла к выводу, что ракета, сбившая самолет, могла быть невидима для российских радаров. 

СПЕЦПРОЕКТ

Гибель MH17 в Донецкой области. Версии

К годовщине трагедии ТАСС собрал все, что известно о крушении лайнера

Об этом сообщили во вторник в голландской прокуратуре, координирующей работу международных специалистов.

"Представленные российской стороной данные радаров были проверены двумя независимыми экспертами, - отметили в ведомстве. - Эти эксперты подтвердили выводы, к которым ранее пришла сама ССГ. Отсутствие ракеты на снимках радаров (с Усть-Донецкого локатора "Утес-Т") может быть объяснено несколькими причинами и не означает, что она не находилась в воздушном пространстве".

Одной из возможных причин эксперты назвали скорость ракеты, которая "значительно выше скорости пассажирского самолета". По их данным, "гражданская радиолокационная станция настроена таким образом, чтобы такие быстрые объекты обычно были не видны на изображениях с радаров". Это делается для того, чтобы "предотвратить "помехи" на снимках", утверждают специалисты.

Кроме того, специалисты "подтвердили, что никаких других самолетов рядом с MH17 на предоставленных изображениях не видно".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение Boeing в Донецкой области
Страны
Россия Украина Нидерланды
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
3
Минобрнауки: критика ЕГЭ главой РАН накануне экзаменов может вызвать стресс у школьников
4
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
5
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости