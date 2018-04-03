Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров

ГААГА, 3 апреля. /ТАСС/. Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине, пришла к выводу, что ракета, сбившая самолет, могла быть невидима для российских радаров.
Об этом сообщили во вторник в голландской прокуратуре, координирующей работу международных специалистов.
"Представленные российской стороной данные радаров были проверены двумя независимыми экспертами, - отметили в ведомстве. - Эти эксперты подтвердили выводы, к которым ранее пришла сама ССГ. Отсутствие ракеты на снимках радаров (с Усть-Донецкого локатора "Утес-Т") может быть объяснено несколькими причинами и не означает, что она не находилась в воздушном пространстве".
Кроме того, специалисты "подтвердили, что никаких других самолетов рядом с MH17 на предоставленных изображениях не видно".