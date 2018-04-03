Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров

ГААГА, 3 апреля. /ТАСС/. Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине, пришла к выводу, что ракета, сбившая самолет, могла быть невидима для российских радаров.

СПЕЦПРОЕКТ Гибель MH17 в Донецкой области. Версии К годовщине трагедии ТАСС собрал все, что известно о крушении лайнера

Об этом сообщили во вторник в голландской прокуратуре, координирующей работу международных специалистов.

"Представленные российской стороной данные радаров были проверены двумя независимыми экспертами, - отметили в ведомстве. - Эти эксперты подтвердили выводы, к которым ранее пришла сама ССГ. Отсутствие ракеты на снимках радаров (с Усть-Донецкого локатора "Утес-Т") может быть объяснено несколькими причинами и не означает, что она не находилась в воздушном пространстве".

Одной из возможных причин эксперты назвали скорость ракеты, которая "значительно выше скорости пассажирского самолета". По их данным, "гражданская радиолокационная станция настроена таким образом, чтобы такие быстрые объекты обычно были не видны на изображениях с радаров". Это делается для того, чтобы "предотвратить "помехи" на снимках", утверждают специалисты.

Кроме того, специалисты "подтвердили, что никаких других самолетов рядом с MH17 на предоставленных изображениях не видно".