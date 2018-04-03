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Канцелярия Мэй: Великобритания предпочла бы видеть в России конструктивного партнера

Международная панорама
3 апреля, 15:46 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, апреля. /ТАСС

При этом пресс-секретарь британского премьера заявила, что инцидент в Солсбери является частью общей картины все более "агрессивного" поведения РФ

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ЛОНДОН, 3 апреля. /ТАСС/. Соединенное Королевство предпочло бы видеть в России конструктивного партнера. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, информировали ТАСС на Даунинг-стрит, 10.

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"Премьер министр дала ясно понять, что Великобритания хотела бы видеть в России конструктивного партнера, но инцидент в Солсбери является частью общей картины все более агрессивного ее поведения", - представила официальную позицию Лондона канцелярия британского премьера.

Напряжение в отношениях России и Великобритании усилилось после того, как 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Соединенного Королевства, и его дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Затем Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ. Впоследствии российский МИД потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.

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