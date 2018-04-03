Туск пообещал вернуться в польскую политику после завершения работы в Брюсселе

ВАРШАВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Бывший премьер-министр Польши и действующий председатель Европейского совета Дональд Туск пообещал в 2019 году вернуться на польскую политическую сцену после завершения работы в Брюсселе.

"Я точно не пойду на пенсию. В 2019 году я буду здесь, и пусть никто не думает, что я буду смотреть телевизор и играть с внуками в футбол", - заявил он в интервью телеканалу ТВН24, таким образом анонсировав начало нового противостояния со своим главным политическим оппонентом - лидером правящей сейчас в Польше партии "Закон и справедливость" Ярославом Качиньским.

Планы на будущее

Противостояние Туска с Качиньским определяет происходящее в польской политике уже более 10 лет. В 2007 году Туск со своей партией "Гражданская платформа" обошел Качиньского на парламентских выборах и смог удерживать власть в стране на протяжении двух четырехлетних сроков подряд, что ранее не удавалось в современной Польше никакой политической силе.

Уход Туска в конце 2014 года на пост главы Евросовета сильно подкосил рейтинги "платформы", которая провалилась на очередных парламентских выборах, осенью 2015 года уступив власть партии Качиньского. С тех пор конкуренты удерживают за собой первое место в опросах общественного мнения, а оставшаяся без своего лидера "Гражданская платформа" пока не продемонстрировала заметных результатов в качестве крупнейшей оппозиционной партии.

Очередные парламентские выборы состоятся в Польше в 2019 году. Однако, по словам комментаторов, Туск вряд ли успеет принять в них участие в качестве главы своей партии. Другие наблюдатели уверены, что у него есть какой-то план. Возможно, Туск в 2020 году поборется за кресло главы государства.

Биография

22 апреля Туску исполнится 61 год. Он родился в Гданьске в семье этнических кашубов - потомков древних поморов, проживающих на побережье Балтийского моря в северо-восточных районах Польши.

Политическую карьеру Туск начал еще во время обучения на историческом факультете Гданьского университета. В студенческие годы был одним из организаторов университетского комитета "Солидарности", выпускал листовки. Позднее организовал ряд забастовок, в том числе майско-августовскую стачку 1988 года.

В 1989 году Туск вступил в партию Либерально-демократический конгресс, от которой в 1991 году он был впервые избран депутатом в Сейм (нижнюю палату парламента). В том же году он стал председателем этой партии. В 1997-2001 годах Туск был заместителем председателя Сената (верхней палаты парламента), а в 2001-2005 годах - вице-спикером Сейма.

В 2001 году он стал одним из основателей партии "Гражданская платформа", с 2003 года был ее лидером, а после вступления в должность главы Евросовета получил статус почетного председателя "платформы".

Туск - автор более 200 публикаций. Его книги "Был себе Гданьск", "Гданьск-1945" и "Старый Сопот" в Польше очень популярны. Политик увлекается футболом и фотографией. Владеет английским и немецким языками.

Дональд Туск женат. Его супруга Мальгожата Туск - историк. У них двое детей. 36-летний Михал и 30-летняя дочь Катажина.