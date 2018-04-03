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Суд отклонил кассацию адвокатов Саакашвили на отказ ему в дополнительной защите

Международная панорама
3 апреля, 16:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, апреля. /ТАСС

Отмечается, что жалоба была рассмотрена без вызова адвокатов политика

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КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Кассационный административный суд отказал Михаилу Саакашвили в удовлетворении его жалобы на решения предыдущих инстанций об отказе ему в оформлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Об этом во вторник сообщил один из его адвокатов Руслан Чернолуцкий.

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"Постановлением Кассационного административного суда в составе Верхового суда от 28 марта в удовлетворении требований кассационной жалобы отказано, решение судов предыдущей инстанции оставлено без изменений", - процитировала пресс-служба "Движения новых сил" заявление Чернолуцкого.

Защитник при этом подчеркнул, что жалоба была рассмотрена без вызова адвокатов.

"Осуществляя правосудие без вызова сторон, суд, по нашему мнению, непрозрачно и заангажированно рассмотрел дело, не предоставив никакой оценки дополнительным доводам защиты Саакашвили, и просто отказал в удовлетворении требований кассационной жалобы, взяв за основу решения только один аргумент ГМС (Государственной миграционной службы). Такой формат узурпированного судопроизводства, с ручным контролем со стороны Банковой (улица, где расположено здание администрации президента Украины), не дает никаких надежд на то, что наше государство с участием существующей власти станет действительно европейским", - заявил Чернолуцкий.

Адвокат Саакашвили пообещал обратиться в Европейский суд в связи с отказом украинских судов предоставить ему дополнительную защиту.

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