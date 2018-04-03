Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Додон заявил, что для решения проблемы Приднестровья нужно сохранить добрые отношения с РФ

Международная панорама
3 апреля, 16:10 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 3, апреля. /ТАСС

Президент Молдавии также добавил, что республика не может состоять в военных блоках, и на ее территории не должно быть иностранных войск

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Молдавии необходимы добрые отношения с Россией и нейтралитет для решения проблемы Приднестровья и восстановления территориальной целостности страны. Об этом заявил президент республики Игорь Додон во время выступления на открывшейся во вторник международной конференции "Демографические проблемы Молдавии: причины, последствия и способы решения на основе международного опыта". Ее проводит Академия наук страны по инициативе главы государства.

"Воссоединение Молдавии через возвращение Приднестровья в ее состав возможно только при условии, что наша страна сохранит свой нейтралитет, а также добрые отношения с Российской Федерацией, а не только со странами Запада", - сказал Додон. Он также подчеркнул, что Молдавия не может себе позволить "дружить с одними соседями во вред другим соседям или партнерам, как происходит теперь".

Глава государства отметил, что "Молдавия из зоны конфликта должна стать зоной контакта с разными странами, зоной, в которой пересекаются в первую очередь экономические интересы ее соседей и партнеров". Он призвал молдавских политиков сосредоточиться на интересах Молдавии, а не внешних проектах, связанных "либо с Россией, либо с Европой".

Додон также добавил, что республика не может состоять в военных блоках, и на ее территории не должно быть иностранных войск.

Президент Молдавии сравнил неурегулированную приднестровскую проблему с зависшим над будущим страны "дамокловым мечом". "Время работает против нас, так как берега Днестра все больше отдаляются друг от друга", - пояснил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь
Страны
Молдавия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Путин подписал закон о привлечении пьяных водителей к ответственности по анализу крови
3
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
4
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
5
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
6
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
7
МИД Франции потребовал от РФ ответа на запрос Великобритании по делу Скрипаля от 12 марта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости