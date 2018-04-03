Додон заявил, что для решения проблемы Приднестровья нужно сохранить добрые отношения с РФ

КИШИНЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Молдавии необходимы добрые отношения с Россией и нейтралитет для решения проблемы Приднестровья и восстановления территориальной целостности страны. Об этом заявил президент республики Игорь Додон во время выступления на открывшейся во вторник международной конференции "Демографические проблемы Молдавии: причины, последствия и способы решения на основе международного опыта". Ее проводит Академия наук страны по инициативе главы государства.

"Воссоединение Молдавии через возвращение Приднестровья в ее состав возможно только при условии, что наша страна сохранит свой нейтралитет, а также добрые отношения с Российской Федерацией, а не только со странами Запада", - сказал Додон. Он также подчеркнул, что Молдавия не может себе позволить "дружить с одними соседями во вред другим соседям или партнерам, как происходит теперь".

Глава государства отметил, что "Молдавия из зоны конфликта должна стать зоной контакта с разными странами, зоной, в которой пересекаются в первую очередь экономические интересы ее соседей и партнеров". Он призвал молдавских политиков сосредоточиться на интересах Молдавии, а не внешних проектах, связанных "либо с Россией, либо с Европой".

Додон также добавил, что республика не может состоять в военных блоках, и на ее территории не должно быть иностранных войск.

Президент Молдавии сравнил неурегулированную приднестровскую проблему с зависшим над будущим страны "дамокловым мечом". "Время работает против нас, так как берега Днестра все больше отдаляются друг от друга", - пояснил он.