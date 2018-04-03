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Во французском МИД не комментируют возможность встречи лидеров Франции, Германии и Украины

Международная панорама
3 апреля, 16:22 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 3, апреля. /ТАСС

Представитель ведомства сообщил, что общественность поставят в известность в "уместный момент"

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ПАРИЖ, 3 апреля. /ТАСС/. Официальный Париж в данный момент не готов ни подтвердить, ни опровергнуть появившиеся в прессе сообщения о возможности проведения в мае встречи лидеров Франции, Германии и Украины по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Как заявила во вторник на брифинге официальный представитель французского МИД Аньес фон дер Мюль, любые сроки могут быть озвучены лишь позднее.

"Мы поставим вас в известность в уместный момент о предстоящих встречах в "нормандском формате", - сказала дипломат.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Киеве сообщила, что в мае в городе Ахене на западе Германии может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН. В Кремле в свою очередь заявили, что о такой инициативе в Москве не слышали.

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