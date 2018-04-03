СБУ запретит въезд в страну российским дипломатам, высланным из стран ЕС

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) закроет въезд российским дипломатам, которых выслали из стран Евросоюза из-за дела Скрипаля. Об этом в среду заявил глава ведомства Василий Грицак в эфире канала "Прямой".

"Мы выслали 13 российских дипломатов. Это была правильная акция, я считаю. Мы закрыли въезд тем 60 разведчикам, которых выслали из США и тем, кого выслали из Британии. Кроме того, мы закроем въезд всем тем, кого выдворили страны ЕС", - сказал он журналистам.

4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в РФ, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции.

Большинство европейских стран, а также США "в знак солидарности" с Великобританией выслали ряд сотрудников дипмиссий РФ. Российский МИД на прошлой неделе объявил о зеркальных мерах.