Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент МККК поддержал предложение Шойгу активнее помогать населению Сирии

Международная панорама
3 апреля, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ранее глава Минобороны РФ отметил, что Международный комитет Красного Креста делает многое в Сирии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер поддержал предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу активизировать оказание гуманитарной помощи мирным жителям в Сирии.

Смотрите также

Московская конференция по международной безопасности. Досье

Он отметил, что в последние два года Сирия стала основным направлением сотрудничества этой организации с Россией. "Мне было очень интересно услышать что вы тоже делаете акцент на том, что необходимо искать пути усиления практических действий на местах, необходимо найти способы практическими мерами помогать людям", - сказал Маурер на встрече с Шойгу.

"И также я хотел бы сказать немного о той задаче, которую вы отметили. Это то, что необходимо переориентировать и подстроить наши действия в сфере гуманитарной помощи под потребности людей, которые пострадали от вооруженного конфликта. Потому что сейчас все больше растягивается этот пробел, все больше потребностей у людей. И не все из них мы можем удовлетворить", - добавил президент МККК.

Он напомнил, что в соответствии с мандатом основной задачей Красного Креста является предоставление помощи жертвам вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия.

"И поэтому, прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за поддержку, которую оказывали МККК российские военные структуры в регионах, пострадавших от конфликта. Это была поддержка как в обеспечении беспрепятственного доступа МККК, так и в создании и поддержании диалогов о МККК", - сказал глава организации.

Маурер также выразил надежду, что во вторник сможет обсудить с Шойгу и дальнейшие возможности сотрудничества не только в Сирии, но и в других регионах.

Президент МККК признался, что для него большая честь принять участие в конференции. "И я благодарю вас за возможность выступить на конференции", - сказал он.

Ситуация в Ракке

Также Маурер заявил, что Россия и МККК озабочены гуманитарной ситуацией в Ракке и ряде других регионов Сирии. "Наша беседа с господином министром показала, что мы оба крайне озабочены тем, какой разрыв существует между потребностями местного населения и возможностями гуманитарных организаций удовлетворить эти потребности", - сказал Маурер.

По его словам, на сегодняшний день Сирия по-прежнему остается самым значимым вопросом для МККК в гуманитарной сфере. "Хотел бы подчеркнуть, что все стороны в конфликте должны соблюдать международное гуманитарное право для того, чтобы это позволило сокращать потребности местного населения", - заявил Маурер.

Также он выразил благодарность России за содействие в оказании гуманитарной помощи Сирии.

"Мы очень ценим усилия России по помощи в разминировании определенных территорий страны, в обезвреживании взрывоопасных предметов на территории Сирии. Для нас это существенная помощь. Мы высоко ценим усилия России, усилия международной общественности, международных организаций и сирийских организаций по оказанию гуманитарной помощи. Однако все еще многое предстоит сделать в будущем", - заявил Маурер, отметив, что МККК работает в Сирии на протяжении уже семи лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Путин подписал закон о привлечении пьяных водителей к ответственности по анализу крови
3
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
4
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
5
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
6
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
7
МИД Франции потребовал от РФ ответа на запрос Великобритании по делу Скрипаля от 12 марта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости