Президент МККК поддержал предложение Шойгу активнее помогать населению Сирии

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер поддержал предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу активизировать оказание гуманитарной помощи мирным жителям в Сирии.

Он отметил, что в последние два года Сирия стала основным направлением сотрудничества этой организации с Россией. "Мне было очень интересно услышать что вы тоже делаете акцент на том, что необходимо искать пути усиления практических действий на местах, необходимо найти способы практическими мерами помогать людям", - сказал Маурер на встрече с Шойгу.

"И также я хотел бы сказать немного о той задаче, которую вы отметили. Это то, что необходимо переориентировать и подстроить наши действия в сфере гуманитарной помощи под потребности людей, которые пострадали от вооруженного конфликта. Потому что сейчас все больше растягивается этот пробел, все больше потребностей у людей. И не все из них мы можем удовлетворить", - добавил президент МККК.

Он напомнил, что в соответствии с мандатом основной задачей Красного Креста является предоставление помощи жертвам вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия.

"И поэтому, прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за поддержку, которую оказывали МККК российские военные структуры в регионах, пострадавших от конфликта. Это была поддержка как в обеспечении беспрепятственного доступа МККК, так и в создании и поддержании диалогов о МККК", - сказал глава организации.

Маурер также выразил надежду, что во вторник сможет обсудить с Шойгу и дальнейшие возможности сотрудничества не только в Сирии, но и в других регионах.

Президент МККК признался, что для него большая честь принять участие в конференции. "И я благодарю вас за возможность выступить на конференции", - сказал он.

Ситуация в Ракке

Также Маурер заявил, что Россия и МККК озабочены гуманитарной ситуацией в Ракке и ряде других регионов Сирии. "Наша беседа с господином министром показала, что мы оба крайне озабочены тем, какой разрыв существует между потребностями местного населения и возможностями гуманитарных организаций удовлетворить эти потребности", - сказал Маурер.

По его словам, на сегодняшний день Сирия по-прежнему остается самым значимым вопросом для МККК в гуманитарной сфере. "Хотел бы подчеркнуть, что все стороны в конфликте должны соблюдать международное гуманитарное право для того, чтобы это позволило сокращать потребности местного населения", - заявил Маурер.

Также он выразил благодарность России за содействие в оказании гуманитарной помощи Сирии.

"Мы очень ценим усилия России по помощи в разминировании определенных территорий страны, в обезвреживании взрывоопасных предметов на территории Сирии. Для нас это существенная помощь. Мы высоко ценим усилия России, усилия международной общественности, международных организаций и сирийских организаций по оказанию гуманитарной помощи. Однако все еще многое предстоит сделать в будущем", - заявил Маурер, отметив, что МККК работает в Сирии на протяжении уже семи лет.