МИД Франции потребовал от РФ ответа на запрос Великобритании по делу Скрипаля от 12 марта

ПАРИЖ, 3 апреля. /ТАСС/. Франция в ответ на список вопросов от МИД РФ по делу экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля требует от Москвы ответить Лондону на озвученный 12 марта запрос о веществе, которое, по версии британской стороны, было применено в Солсбери. Об этом заявила на брифинге во вторник официальный представитель французского МИД Аньес фон дер Мюль.

"Мы настоятельно требуем от Российской Федерации ответить на вопросы, которые были адресованы Соединенным Королевством 12 марта 2018 года и которые остались без ответа с того дня, несмотря на серьезность дела Скрипаля", - сказала дипломат, отвечая на вопрос ТАСС о реакции Парижа на письмо МИД РФ французской стороне со списком вопросов, касающихся участия Франции в расследовании происшествия в Солсбери.

Как подчеркнула представитель французского МИД, в содействии по расследованию дела Скрипаля "было обращение только в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), согласно статье 7 Конвенции о запрещении химического оружия, чтобы проверить результаты расследования, проводимого Соединенным Королевством". "Соединенное Королевство подробно информировало Францию о своем техническом расследовании", - отметила фон дер Мюль.

Официальный Париж, добавила представитель дипведомства, по-прежнему солидарен с Лондоном, полагая, что к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии якобы причастна Россия. "Франция разделяет точку зрения, что нет других внятных объяснений [случившемуся] кроме ответственности России, и вновь выражает солидарность по отношению к своему союзнику", - заключила дипломат.

Вопросы МИД РФ Франции

МИД РФ 31 марта сообщил, что в МИД Франции была направлена нота со списком из десяти вопросов по делу Скрипалей. В частности, Москва потребовала объяснить, на каком основании к расследованию этого была привлечена французская сторона.

Также Россия потребовала от французских специалистов объяснить, на основании каких признаков они сделали вывод о применении боевого отравляющего вещества типа "Новичок" и как они установили "российский характер" происхождения примененного в Солсбери вещества. Помимо этого, Москва поинтересовалась, какими знаниями обладают парижские эксперты в области боевых отравляющих веществ или их аналогов и имеются ли у Франции контрольные образцы - эталоны вещества "Новичок".

Ранее МИД РФ направил аналогичный запрос внешнеполитическому ведомству Великобритании. В ноту также вошли вопросы, посвященные французскому участию в расследовании. В частности, Москва запросила данные, уведомляла ли Великобритания Организацию по запрещению химоружия о подключении Франции к расследованию инцидента и были ли переданы результаты французского расследования в распоряжение техсекретариата организации. Кроме того, Россия потребовала ответа на вопросы, какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании и какие нормы процессуального законодательства Соединенного Королевства позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство.