Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу обсудил с главой Минобороны Сербии вопросы поставки вертолетов Ми-35

Международная панорама
3 апреля, 17:24 UTC+3

Отмечается, что речь идет о закупке четырех боевых вертолетов Ми-35 и другой техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Вопрос поставки в Сербию четырех боевых вертолетов Ми-35, четырех транспортных вертолетов Ми-17, танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и другого вооружения обсуждался в ходе переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщил журналистам во вторник глава военного ведомства Сербии Александар Вулин.

"На данный момент мы разговаривали именно о закупке четырех транспортных вертолетов Ми-17 и четырех боевых вертолетов Ми-35. Мы тоже разговаривали о продолжении военно-технического сотрудничества, о дальнейшем оснащении, модернизации истребителей МиГ, о приобретении и поставке танков Т-72 и БМП-2 и определенных типов другого вооружения", - сказал Вулин.

При этом он подчеркнул, что сербская армия старается как можно больше оснастить свои силы и вооружаться. "Мы должны всегда быть готовы к самому худшему сценарию", - заявил Вулин.

Министр также отметил, что военно-техническое сотрудничество России и Сербии продолжается. "Я за это очень благодарен. Вооруженная Сербия - это миролюбивая Сербия, а также гарант стабильности на Балканах", - сказал Вулин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Сербия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Путин подписал закон о привлечении пьяных водителей к ответственности по анализу крови
3
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
4
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
5
МИД Франции потребовал от РФ ответа на запрос Великобритании по делу Скрипаля от 12 марта
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости