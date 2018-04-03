Шойгу обсудил с главой Минобороны Сербии вопросы поставки вертолетов Ми-35

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Вопрос поставки в Сербию четырех боевых вертолетов Ми-35, четырех транспортных вертолетов Ми-17, танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и другого вооружения обсуждался в ходе переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщил журналистам во вторник глава военного ведомства Сербии Александар Вулин.

"На данный момент мы разговаривали именно о закупке четырех транспортных вертолетов Ми-17 и четырех боевых вертолетов Ми-35. Мы тоже разговаривали о продолжении военно-технического сотрудничества, о дальнейшем оснащении, модернизации истребителей МиГ, о приобретении и поставке танков Т-72 и БМП-2 и определенных типов другого вооружения", - сказал Вулин.

При этом он подчеркнул, что сербская армия старается как можно больше оснастить свои силы и вооружаться. "Мы должны всегда быть готовы к самому худшему сценарию", - заявил Вулин.

Министр также отметил, что военно-техническое сотрудничество России и Сербии продолжается. "Я за это очень благодарен. Вооруженная Сербия - это миролюбивая Сербия, а также гарант стабильности на Балканах", - сказал Вулин.