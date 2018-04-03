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Генсек ОБСЕ заявил, что СММ справилась с наблюдением за выборами президента РФ на Украине

Международная панорама
3 апреля, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ранее сенатор Константин Косачев заявил, что удивлен позицией ОБСЕ по срыву голосования на выборах президента России на Украине

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ выполнила свою работу по наблюдению за выборами президента РФ на Украине. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь организации Томас Гремингер на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Я думаю, что Специальная мониторинговая миссия выполнила свою работу, осуществляя наблюдение за вашими дипломатическим представительствами на Украине", - сказал он.

Гремингер также отметил, что Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ отреагировала на препятствия, с которым столкнулись российские граждане на Украине в день выборов президента РФ. "В частности, зампредседателя Парламентской ассамблеи сразу же направил письмо украинским властям с просьбой объяснить произошедшее", - подчеркнул он.

Генсек ОБСЕ выразил признательность российской стороне за готовность изучить итоговый доклад наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и ПА ОБСЕ о мониторинге за выборами президента РФ. "Мы всячески готовы поддержать выполнение рекомендаций, если вы сочтете их уместными", - добавил Гремингер.

18 марта избирательные участки, организованные на Украине для голосования на выборах президента России, были закрыты в 21:00 мск, однако из десятков тысяч находящихся в этой стране россиян ими, по сути, смогли воспользоваться только сотрудники дипломатических представительств. Для остальных, кто желал проголосовать в посольстве в Киеве, а также генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове, путь оказался заблокирован кордоном националистов и оцеплением силовиков.

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