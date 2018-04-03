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Премьер Молдавии заявил, что Кишинев хочет уважения со стороны Москвы

Международная панорама
3 апреля, 17:49 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 3, апреля. /ТАСС

При этом Павел Филип выступил за нормализацию отношений с Россией

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КИШИНЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер Молдавии Павел Филип в интервью румынскому изданию "Либертатя" высказался за нормализацию отношений с Россией.

"Я понимаю, что Россия - огромная страна, Республика Молдова меньше, но мы независимое и суверенное государство. Мы хотим, чтобы к нам относились с таким же уважением, как Румыния и другие страны ЕС. Мы преодолели тот период, когда должны были бояться Российскую Федерацию", - цитирует во вторник слова премьера молдавское агентство Moldpres. Он высказал мнение, что "Россия - единственная страна, которая нарушает нейтралитет" Молдавии, так как сохраняет свои вооруженные силы на территории непризнанного Приднестровья.

"Мы будем абсолютно последовательны и будем и впредь требовать вывода иностранных войск, российских войск, с территории Республики Молдова", - подчеркнул премьер. Он также пожаловался, что в России оказывается давление на молдавских официальных лиц.

"Были случаи, когда депутаты и представители правительства были запуганы, их на протяжении многих часов задерживали в российских аэропортах, даже если они поехали туда по приглашению своих российских коллег. К сожалению, такая практика продолжается", - утверждал Филип. По его словам, "не соблюдаются и соглашения, которые у нас есть в рамках СНГ". "Россия ввела таможенные пошлины на 19 позиций Республики Молдова, которые представляют свыше 80% нашего экспорта на российский рынок", - заметил глава молдавского кабинета.

У президента другое мнение

Молдавией с 2009 года управляет коалиция проевропейских партий, лидеры которых, заручившись поддержкой со стороны Вашингтона и Брюсселя, пообещали добиться вступления страны в ЕС. Однако их правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов. Последние опросы показали, что подавляющее большинство населения не доверяет властям, а число сторонников провозглашенного правительством курса на европейскую интеграцию, хотя граждане Молдавии и получили право на безвизовый въезд в ЕС, упало с 2010 года вдвое - с 70% до 37%. Эти настроения оказали влияние на президентские выборы в 2016 году, победу на которых одержал Игорь Додон, выступающий за сближение с Россией.

Со своей стороны глава Молдавии неоднократно заявлял, что правящая проевропейская коалиция и правительство предпринимают шаги, направленные на ухудшение отношений с Москвой, "чтобы угодить своим кураторам на Западе". По его мнению, высылки российских дипломатов, объявление персоной нон грата вице-премьера Дмитрия Рогозина, регулярные депортации российских журналистов, политологов, экспертов и артистов, запреты на телепередачи российских телеканалов, другие шаги против России "делаются с единственной целью сохранить власть после выборов", которые запланированы на ноябрь нынешнего года.

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Отказ россиянам во въезде в Молдавию Дипломатический конфликт между Россией и Молдавией
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