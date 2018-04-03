Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей

ЛОНДОН, 3 апреля. /ТАСС/. Специалисты британской военной лаборатории в Портон-Дауне не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News со ссылкой на руководителя оборонной научно-технической лаборатории Гари Эйткенхеда.

"Мы смогли идентифицировать его как "Новичок", определить, что это было боевое нервно-паралитическое вещество. Мы не определили точное происхождение, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сложить воедино выводы", - сказал он.

"Наша задача предоставить научные доказательства того, чем является данное нервно-паралитическое вещество. Мы установили, что оно из этого семейства и что оно военного назначения, но это не наша работа говорить о том, где оно было изготовлено", - добавил Эйткенхед.

Кроме того, британская военная лаборатория в Портон-Дауне отвергла причастность к отравлению Скрипалей. Отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены жертвы инцидента в Солсбери, могло быть произведено в Портон-Дауне, Эйткенхед сказал: "Невозможно, чтобы что-то подобное могло поступить от нас или покинуть стены нашего объекта".

Военная лаборатория находится всего в 7 км от города Солсбери, в котором 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию боевого нервно-паралитического вещества.

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.