Госдеп: число ежемесячно выдаваемых США въездных виз упало на 13%

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Число американских въездных виз, выдаваемых ежемесячно властями США иностранным гражданам, сократилось в минувшем году на 13%. Об этом свидетельствует новая официальная визовая статистика Госдепартамента.

Согласно этим данным, за период с марта 2017 года по февраль 2018-го во всем мире ежемесячно предоставлялось в среднем 754 тыс. 479 американских въездных виз различных категорий. Между тем в 2016 финансовом году этот показатель был зафиксирован на отметке 865 тыс. 124. В целом же в 2017 финансовом году (за период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017-го) США выдали 9,682 млн въездных виз - как неиммиграционных, так и иммиграционных. В 2016 финансовом году их было проштамповано 10,381 млн единиц.

В России в минувшем финансовом году было выдано 192 тыс. 532 американских неиммиграционных виз (против 182 тыс. 958 годом ранее). За этот же период россиянам предоставили 3 тыс. 689 иммиграционных виз США.

Комментируя статистику, касающуюся сокращения числа выдачи американских въездных виз в мире, газета Politico увязывает выявленную тенденцию с ужесточением американской иммиграционной политики при президенте США республиканце Дональде Трампе. В связи с этим она напоминает, что пик выдачи въездных виз США иностранцам был достигнут при предыдущем главе американской администрации демократе Бараке Обаме (10,9 млн в 2015 финансовом году). Для сравнения: в 2009 финансовом году их было предоставлено 5,8 млн.

При этом в почти 50 странах с преимущественно мусульманским населением количество выдаваемых американских въездных виз упало в 2017 финансовом году сразу на 19%. В разряд этих государств вошла и Саудовская Аравия, являющаяся одним из ключевых союзников США на Ближнем Востоке.