Канцелярия президента Турции: переговоры Путина и Эрдогана длились полтора часа

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Переговоры между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом длились полтора часа. Об этом сообщил во вторник группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, сотрудник канцелярии турецкого лидера.

"Переговоры между президентами длились полтора часа. Сейчас началось заседание Совета сотрудничества высшего уровня", - отметил он.

Ранее во вторник в президентском комплексе прошла церемония начала строительства АЭС "Аккую" в Мерсине, в ней приняли участие лидеры двух стран.