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Трамп назвал себя самым жестким по отношению к России президентом США

Международная панорама
3 апреля, 19:49 UTC+3

При этом президент Соединенных Штатов отметил, что было бы хорошо поладить с РФ

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что никто из его предшественников не относился к России так жестко, как он.

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С таким утверждением он выступил во вторник за рабочем ланчем с лидерами трех прибалтийских республик в Белом доме.

"Вероятно, никто [из предшественников нынешнего главы государства] не был более жестким по отношению к России, чем Дональд Трамп", - отметил он. "Если мы поладим с Россией, то это было бы хорошо, а не плохо, - сказал он при этом. - И почти все согласны с этим, кроме очень глупых людей".

Он напомнил, что США "теперь экспортируют нефть и газ". "Это не то, чего России хотелось бы", - подчеркнул президент.

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