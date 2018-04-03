Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Роухани прибыл в Анкару для участия в саммите по Сирии

Международная панорама
3 апреля, 19:55 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 3, апреля. /ТАСС

Отмечается, что иранского президента лично встретил в аэропорту министр обороны Турции Нуреттин Джаникли

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани прилетел во вторник в Турцию, где он примет 4 апреля участие в трехстороннем саммите Россия - Турция - Иран по сирийскому урегулированию. Об этом пишет газета Yeni Şafak.

Смотрите также

Международные усилия по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

По ее данным, иранского президента лично встретил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в столичном аэропорту Эсенбога.

Между тем, в настоящее время в Анкаре проходит заседание Совета сотрудничества высшего уровня с участием президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

22 ноября 2017 года президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели в Сочи встречу, на которой заявили о существенных успехах в совместной борьбе с терроризмом в Сирии и начале качественно нового этапа в урегулировании кризиса в этой стране. Следующим шагом в данном процессе стал Конгресс сирийского национального диалога в Сочи 30 января, который собрал более 1,5 тыс. делегатов, представляющих все слои сирийского общества. Его участники приняли решение о создании конституционного совета, а также о формировании конституционной комиссии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Персоны
Роухани, Хасан Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
Страны
Иран Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
2
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
3
Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"
4
"Алмаз-Антей" опроверг данные, что радары РФ могли не засечь сбившую Boeing MH17 ракету
5
Депутат Госдумы заявил, что Тереза Мэй обязана извиниться перед Россией
6
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
7
Король биатлона Бьорндален уходит
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости