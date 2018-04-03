СМИ: Роухани прибыл в Анкару для участия в саммите по Сирии

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани прилетел во вторник в Турцию, где он примет 4 апреля участие в трехстороннем саммите Россия - Турция - Иран по сирийскому урегулированию. Об этом пишет газета Yeni Şafak.

По ее данным, иранского президента лично встретил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в столичном аэропорту Эсенбога.

Между тем, в настоящее время в Анкаре проходит заседание Совета сотрудничества высшего уровня с участием президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

22 ноября 2017 года президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели в Сочи встречу, на которой заявили о существенных успехах в совместной борьбе с терроризмом в Сирии и начале качественно нового этапа в урегулировании кризиса в этой стране. Следующим шагом в данном процессе стал Конгресс сирийского национального диалога в Сочи 30 января, который собрал более 1,5 тыс. делегатов, представляющих все слои сирийского общества. Его участники приняли решение о создании конституционного совета, а также о формировании конституционной комиссии.