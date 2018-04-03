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Генсек ОБСЕ разделяет озабоченность РФ за срыв голосования для россиян на Украине 18 марта

Международная панорама
3 апреля, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Томас Гремингер также отметил, что риторика между Европой и Россией в последнее время стала достаточно жесткой

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея ОБСЕ вплотную занималась вопросом расследования причин и последствий срыва голосования российских граждан на выборах президента РФ на территории Украины и разделяет озабоченность российской стороны в связи с этой проблемой. Об этом во вторник заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, которого цитирует пресс-служба вице-спикера Госдумы Петра Толстого, в ходе встречи с зампредседателя нижней палаты российского парламента.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ вплотную занялась этим вопросом и отреагировала на ситуацию. Мы тоже очень сильно озабочены. Мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работала на территории Украины, следила за тем, что происходит, и за тем, какое отношение украинская сторона проявляла к вашим дипмиссиям", - сказал Гремингер.

Глава ОБСЕ высоко оценил уровень организации президентских выборов, прошедших 18 марта в России. "Сам факт приглашения такого количества международных наблюдателей, в частности, представителей ОБСЕ, несомненно, положительно сыграло на имидж России и доказало ее приверженность принципам ОБСЕ", - подчеркнул он.

По словам генсека ОБСЕ, "рекомендации по итогам прошедших выборов будут сформулированы и готовы через два месяца". "Мы приглашаем вас и председателя вашей Центральной избирательной комиссии для того, чтобы ознакомиться с ними", - сказал он, обращаясь к Толстому.

Вместе с тем, глава ОБСЕ отметил, что его беспокоит "значительное охлаждение отношений между Востоком и Западом, что напоминает времена холодной войны". Он также обратил внимание на то, что риторика между Европой и Россией в последнее время стала достаточно жесткой. "В ответ на это Толстой заверил своего коллегу, что изменение риторики обязательно наступит в тот момент, когда Запад откажется от двойных стандартов", - отметили в пресс-службе вице-спикера.

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