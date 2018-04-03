Прошедших Сирию российских военных летчиков пригласили в Венесуэлу для обмена опытом

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Венесуэла пригласила российских военных летчиков, участвовавших в операции в Сирии, посетить республику для обмена опытом, сообщил министр обороны этой страны Владимир Падрино Лопес журналистам во вторник после переговоров с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

"Обсуждались вопросы нашего сотрудничества. Мы хотим сейчас пойти дальше обычного военно-технического сотрудничества, углублять его и развивать сотрудничество на оперативном уровне", - сказал он

По словам министра, в ходе переговоров также были затронуты вопросы обмена летчиками, чтобы "венесуэльские летчики самолетов Су-30 могли приехать и поделиться опытом в Россию, а летчики российские, которые получили неоценимый опыт в Сирии, приехали и поделились бы опытом со своими венесуэльскими товарищами".

Глава ведомства сообщил, что привез послание от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, "который просил передать глубокие соболезнования всему российскому народу в связи с трагическим инцидентом, который произошел в Сибири с гибелью детей и взрослых людей".

Он отметил, что с удовольствием откликнулся на приглашение своего коллеги принять участие в VII Московской конференции по международной безопасности, "на которой смело обсуждаются все вопросы, которые интересуют наши страны". "Я с удовольствием ответил на это приглашение и приехал для того, чтобы обсудить все эти вопросы, потому что силы добра должны победить силы зла", - заключил министр обороны Венесуэлы.