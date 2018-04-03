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Британские власти считают, что РФ рассматривает бывших офицеров спецслужб в качестве целей

Международная панорама
3 апреля, 20:32 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, апреля. /ТАСС

Пресс-секретарь правительства Великобритании также в очередной раз возложил на Россию ответственность за отравление экс-полковника ГРУ

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© REUTERS/Hannah McKay

ЛОНДОН, 3 апреля. /ТАСС/. Британское правительство считает, что Россия рассматривает бывших офицеров разведки в качестве целей. Об этом говорится в поступившем во вторник в ТАСС заявлении пресс-секретаря правительства Великобритании, прокомментировавшего информацию о том, что военная лаборатория в Портон-Дауне не смогла установить происхождение вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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"С самого начала мы совершенно четко заявили, что наши ведущие мировые эксперты в Портон-Дауне идентифицировали вещество, примененное в Солсбери, как боевой нервно-паралитический агент "Новичок". Это только часть разведывательной картины. Премьер-министр с 12 марта в ряде своих выступлений в Палате общин изложила, что мы осведомлены о том, что в течение последнего десятилетия Россия изучала способы доставки нервно-паралитических веществ, возможно, для осуществления убийств, и в рамках этой программы произвела и накопила небольшое количество "Новичка", что у России есть послужной список совершения убийств с ведома государства, и что, по нашим оценкам, Россия рассматривает бывших офицеров разведки в качестве мишеней", - утверждает представитель британского кабмина.

"По нашей оценке, Россия несет ответственность за этот дерзкий и безрассудный поступок, и, поскольку международное сообщество соглашается с нами, другого убедительного объяснения [этому] нет", - полагает он.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
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