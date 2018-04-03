Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрдоган: Турция будет сотрудничать с РФ для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке

Международная панорама
3 апреля, 20:43 UTC+3

Президент Турции отметил, что Москва и Анкара "имеют одинаковые взгляды на многие проблемы в Сирии"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Турция намерена и дальше продолжать сотрудничать с Россией для установления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом заявил во вторник на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.

Смотрите также
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Российско-турецкие политические отношения. Досье

"Наши страны имеют одинаковые взгляды на многие проблемы в Сирии. Мы продолжим наше сотрудничество с Россией, чтобы обеспечить установление стабильности и безопасности в регионе, - отметил он. - Сегодня я также лично проинформировал Путина об операции "Оливковая ветвь" в Африне".

Благодаря усилиям России, Турции и Ирана с середины сентября 2017 года в Сирии функционируют четыре зоны деэскалации - в Восточной Гуте (пригород Дамаска), на юге страны, в районе города Хомс, а также в провинции Идлиб и на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию СДС) и партии "Демократический союз" в сирийском регионе Африн, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других сирийских областей. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне Создание зон деэскалации в Сирии
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
Страны
Иран Сирия Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
2
Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"
3
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
4
"Алмаз-Антей" опроверг данные, что радары РФ могли не засечь сбившую Boeing MH17 ракету
5
Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
6
Король биатлона Бьорндален уходит
7
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости