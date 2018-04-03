Эрдоган: Турция будет сотрудничать с РФ для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Турция намерена и дальше продолжать сотрудничать с Россией для установления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом заявил во вторник на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.

"Наши страны имеют одинаковые взгляды на многие проблемы в Сирии. Мы продолжим наше сотрудничество с Россией, чтобы обеспечить установление стабильности и безопасности в регионе, - отметил он. - Сегодня я также лично проинформировал Путина об операции "Оливковая ветвь" в Африне".

Благодаря усилиям России, Турции и Ирана с середины сентября 2017 года в Сирии функционируют четыре зоны деэскалации - в Восточной Гуте (пригород Дамаска), на юге страны, в районе города Хомс, а также в провинции Идлиб и на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию СДС) и партии "Демократический союз" в сирийском регионе Африн, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других сирийских областей. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.