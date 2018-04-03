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Трамп подтвердил, что выступает за скорейший вывод войск США из Сирии

Международная панорама
3 апреля, 21:11 дата обновления: 3 апреля, 21:51 UTC+3

При этом американский лидер отметил, что США за 17 лет потратили на Ближнем Востоке $7 трлн, "не получив ничего" взамен, кроме "смертей и разрушений"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил, что выступает за скорейший вывод американских войск из Сирии.

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"Я хочу уйти оттуда, я хочу вернуть солдат домой, я хочу начать восстанавливать нашу страну", - сказал он на совместной пресс-конференции в Белом доме с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии. "Наша главная миссия - это избавиться от ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС). Мы практически справились с этой задачей, и мы примем решение очень быстро при взаимодействии с другими [странами] в регионе", - добавил президент.

Американский лидер указал на то, что США за последние 17 лет потратили на Ближнем Востоке $7 трлн, "не получив ничего" взамен, кроме "смертей и разрушений". "Время пришло. Мы действовали очень успешно против ИГ, мы можем превзойти кого угодно в военном плане, но иногда приходит время вернуться домой, и мы очень серьезно думаем об этом", - резюмировал Трамп.

Согласно данным Пентагона, сейчас в Сирии находятся порядка 2 тыс. американских военнослужащих.

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Персоны
Трамп, Дональд
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