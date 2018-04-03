Эрдоган: отношения между РФ и Турцией укрепились после попытки некоторых сил их испортить

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Отношения между Россией и Турцией еще больше укрепились после того, как некоторые силы пытались их испортить. Об этом сообщил во вторник президент республики Тайип Эрдоган на совместной пресс- конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкаре.

"Некоторые круги совершили попытку отравить отношения между нашими странами. После этого наши связи лишь еще сильнее укрепились. Подписанные ранее сегодня четыре договора между Турцией и Россией также послужат укреплению наших отношений", - сказал он.

Ранее во вторник между Анкарой и Москвой был подписан ряд соглашений, в том числе в области связи, спорта и социальной политики.

Первый после президентских выборов визит президента России Владимира Путина в Турцию демонстрирует высокий уровень отношений между двумя странами, добавил Эрдоган.

"Я хочу вновь поздравить господина Путина с победой на президентских выборах. Его выбор в пользу Турции в качестве первой страны для своего первого [после выборов] визита нас обрадовал. Это приобретает особое значение. Это также демонстрирует тот уровень отношений между нашими странами, которого нам удалось достичь", - сказал он.

Президентские выборы в РФ состоялись 18 марта. Согласно утвержденным Центризбиркомом России итогам голосования, Путин набрал 76,69% голосов.