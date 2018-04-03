Трамп заявил, что надеется наладить отличный диалог с Россией

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут в состоянии наладить "отличный диалог" с Россией, однако если этого сделать не удастся, то общественность сразу же об этом узнает. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии в Белом доме.

"Я думаю, мы будем в состоянии наладить отличный диалог. Я надеюсь. Но если мы не сможем этого сделать, то вы узнаете об этом первыми", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистки.

"Есть огромная вероятность, что у меня будут хорошие отношения, и запомните вот что: ладить с Россией - это хорошо, ладить с Китаем - это хорошо, ладить с другими государствами, в том числе с вашими тремя странами [Латвией, Литвой и Эстонией], - это также хорошо", - подчеркнул хозяин Белого дома.

При этом президент США допускает, что, несмотря на возможность улучшения отношений, США и России, возможно, не удастся их наладить.

"Я думаю, у меня могут быть очень хорошие отношения с Россией и с [ее] президентом [Владимиром] Путиным. И если это получится, то это будет замечательно. Есть еще большая возможность того, что этого не произойдет. Кто знает?" - сказал Трамп.

Трамп с самого начала своего пребывания у власти выступал за налаживание отношений с Россией, однако за последний год отношения между Москвой и Вашингтоном неизменно ухудшаются. США неоднократно вводили пакеты санкций против РФ, а также дважды за время президентства Трампа высылали из страны российских дипломатов, кроме того, были закрыты генконсульства РФ в Сан-Франциско (штат Калифорния) и Сиэтле (штат Вашингтон).

Полноценной встречи лидеров двух государств до сих пор не было, они лишь дважды беседовали на полях саммитов в 2017 году: на саммите АТЭС в Дананге и на саммите лидеров Группы двадцати в Гамбурге. Ранее Трамп в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести встречу, назвав среди возможных мест ее проведения Белый дом.