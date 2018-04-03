Президент Литвы: ротация войск в Прибалтике была бы невозможна без давления со стороны США

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Ротация войск в Балтийском регионе и увеличение военных расходов стран альянса были бы невозможны без давления и контроля со стороны Соединенных Штатов. Уверенность в этом выразила во вторник президент Литвы Даля Грибаускайте на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом и главами двух других балтийских республик в Белом доме.

"Без контроля и давления со стороны США не было бы никаких дополнительных оборонных расходов в НАТО, дополнительных решений по ротации Вооруженных сил Соединенных Штатов в наших странах, не было бы готовности изучать вопрос ПВО, в которой мы сильно нуждаемся", - сказала она, добавив, что Вашингтон "вкладывает серьезные" средства в будущее обороны стран Балтийского региона.

Грибаускайте отметила, что лидеры этих государств и Трамп договорились об "углублении реформ в рамках НАТО". Она подчеркнула, что прибалтийские государства "выполнили свою домашнюю работу" по увеличению расходов на оборону.

Как отметили в Белом доме, Соединенные Штаты планируют предоставить этим странам около $100 млн на закупку боеприпасов для крупнокалиберного оружия и более $70 млн на программы подготовки и оснащении. США планируют "нарастить потенциал национальных ВС или сил безопасности на национальном уровне" Латвии, Литвы и Эстонии. В рамках американской программы финансирования иностранных ВС эти страны получают $3,5 млн ежегодно. При этом 150 учащихся из этих государств проходят подготовку в военных академиях США.

Более 5 тыс. американских военнослужащих присоединятся в этом году к учениям НАТО "Удар сабли" (Saber Strike).