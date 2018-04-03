Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Литвы: ротация войск в Прибалтике была бы невозможна без давления со стороны США

Международная панорама
3 апреля, 22:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, апреля. /ТАСС

Даля Грибаускайте подчеркнула, что прибалтийские государства "выполнили свою домашнюю работу" по увеличению расходов на оборону

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Ротация войск в Балтийском регионе и увеличение военных расходов стран альянса были бы невозможны без давления и контроля со стороны Соединенных Штатов. Уверенность в этом выразила во вторник президент Литвы Даля Грибаускайте на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом и главами двух других балтийских республик в Белом доме.

"Без контроля и давления со стороны США не было бы никаких дополнительных оборонных расходов в НАТО, дополнительных решений по ротации Вооруженных сил Соединенных Штатов в наших странах, не было бы готовности изучать вопрос ПВО, в которой мы сильно нуждаемся", - сказала она, добавив, что Вашингтон "вкладывает серьезные" средства в будущее обороны стран Балтийского региона.

Грибаускайте отметила, что лидеры этих государств и Трамп договорились об "углублении реформ в рамках НАТО". Она подчеркнула, что прибалтийские государства "выполнили свою домашнюю работу" по увеличению расходов на оборону.

Как отметили в Белом доме, Соединенные Штаты планируют предоставить этим странам около $100 млн на закупку боеприпасов для крупнокалиберного оружия и более $70 млн на программы подготовки и оснащении. США планируют "нарастить потенциал национальных ВС или сил безопасности на национальном уровне" Латвии, Литвы и Эстонии. В рамках американской программы финансирования иностранных ВС эти страны получают $3,5 млн ежегодно. При этом 150 учащихся из этих государств проходят подготовку в военных академиях США.

Более 5 тыс. американских военнослужащих присоединятся в этом году к учениям НАТО "Удар сабли" (Saber Strike).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Грибаускайте, Даля
Страны
США Литва Латвия Эстония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"
2
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
3
Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам
4
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
5
"Алмаз-Антей" опроверг данные, что радары РФ могли не засечь сбившую Boeing MH17 ракету
6
Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
7
Король биатлона Бьорндален уходит
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости