Госдеп: США пока не приняли окончательного решения о выделении $200 млн Сирии

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не приняли окончательного решения по поводу выделения Сирии $200 млн на восстановление страны после конфликта, о заморозке которых ранее сообщили американские СМИ. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк в вашингтонском Институте мира.

"Президент четко дал нам понять, что все, что мы делаем [по Сирии], должно быть подвергнуто оценке, особенно это касается денег американских налогоплательщиков, которые мы тратим. Мы проводим оценку на регулярной основе, в том числе мы рассматриваем эти $200 млн - как их можно потратить наиболее эффективно", - сказал он.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить выделение Сирии $200 млндля восстановления страны после конфликта.