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В Македонии прошла акция протеста против высылки российского дипломата

Международная панорама
3 апреля, 23:40 UTC+3 СКОПЬЕ /Корр. ТАСС, Алексей Фомин

Ранее власти страны решили выслать сотрудника российского посольства в связи с делом Скрипаля

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Акция протеста против высылки российского дипломата в Македонии

Акция протеста против высылки российского дипломата в Македонии

© Алексей Фомин/ТАСС

СКОПЬЕ, 3 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Фомин/. Более 300 человек с российскими и македонскими флагами собрались во вторник вечером перед зданием посольства Российской Федерации в Республике Македония в поддержку русского народа в связи с высылкой сотрудника дипмиссии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

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Сбор граждан перед зданием российского посольства сопровождался македонскими и русскими патриотическими песнями. Организаторами акции выступили представители партии "Единая Македония" во главе с председателем Янко Бачевым. В ходе мероприятия он выразил слова поддержки в адрес российского народа.

"В Евросоюз хотят попасть лишь отдельно взятые коррумпированные македонцы, спонсируемые за счет зарубежных средств. Мы верим в союз с Россией, верим в вас. И ждем, что этот союз осуществится", - заявил Бачев.

Со словами благодарности к присутствующим обратился глава российской дипломатической миссии в Македонии Олег Щербак. "Я благодарю всех тех, кто в эти дни высказывается за дружбу и сотрудничество между нашими странами против грязных провокаций в отношении России", - заявил посол.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека). Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает свою причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.

К указанным странам присоединилась и Македония, власти которой приняли решение выслать одного сотрудника российского посольства. Этот шаг вызвал неоднозначную оценку в македонском обществе. 27 марта в Скопье уже прошел массовый митинг, участники которого выступили против высылки российского дипломата. Щербак расценил решение властей Македонии как недружественный и необоснованный шаг, предпринятый "под влиянием извне" и наносящий ущерб самой республике.

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