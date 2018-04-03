В Македонии прошла акция протеста против высылки российского дипломата

СКОПЬЕ, 3 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Фомин/. Более 300 человек с российскими и македонскими флагами собрались во вторник вечером перед зданием посольства Российской Федерации в Республике Македония в поддержку русского народа в связи с высылкой сотрудника дипмиссии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Сбор граждан перед зданием российского посольства сопровождался македонскими и русскими патриотическими песнями. Организаторами акции выступили представители партии "Единая Македония" во главе с председателем Янко Бачевым. В ходе мероприятия он выразил слова поддержки в адрес российского народа.

"В Евросоюз хотят попасть лишь отдельно взятые коррумпированные македонцы, спонсируемые за счет зарубежных средств. Мы верим в союз с Россией, верим в вас. И ждем, что этот союз осуществится", - заявил Бачев.

Со словами благодарности к присутствующим обратился глава российской дипломатической миссии в Македонии Олег Щербак. "Я благодарю всех тех, кто в эти дни высказывается за дружбу и сотрудничество между нашими странами против грязных провокаций в отношении России", - заявил посол.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека). Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает свою причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.

К указанным странам присоединилась и Македония, власти которой приняли решение выслать одного сотрудника российского посольства. Этот шаг вызвал неоднозначную оценку в македонском обществе. 27 марта в Скопье уже прошел массовый митинг, участники которого выступили против высылки российского дипломата. Щербак расценил решение властей Македонии как недружественный и необоснованный шаг, предпринятый "под влиянием извне" и наносящий ущерб самой республике.